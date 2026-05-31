Fête de la Musique, Brasserie d’Orville, Louvres

Fête de la Musique Samedi 20 juin, 16h00 Brasserie d’Orville Val-d’Oise

ENTRÉE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T00:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T00:00:00+02:00

La Fête de la Musique fait trembler la taproom ! Viens célébrer avec trois concerts live de folie, de la bonne bière artisanale fraîchement tirée et une ambiance 100% rock et punk. Prêt·e à t’ambiancer ?

Au programme, un line-up pensé pour le live :

⚡ LAVA BOW ⚡ (Post Alternative Progressive Punk – Asnières-sur-Seine)

Lava Bow, c’est un trio alternatif né à Asnières-sur-Seine, aux frontières du chaos sonore et de l’intime viscéral. Le groupe casse les codes du rock traditionnel avec une formule audacieuse : pas de basse, mais un violoncelle amplifié et malmené. Une proposition live radicale et libre, à contre-courant des formats policés ! (Attention : ce premier concert sera filmé pour YouTube. N’hésite pas à te mettre en retrait de la scène si tu ne souhaites pas apparaître à l’image).

⚡ MIXTURE ⚡ (Grabuge Rock – Paris)

Mélangez la puissance sonore des groupes de rock alternatif américain des années 90 et des paroles en français : vous obtiendrez forcément Mixture ! Ce quartette labellisé Hauts-de-Seine débarque avec ses deux guitares poussées à bloc, sa section rythmique ravageuse et des mélodies qui ne laisseront personne indemne.

⚡ WASH WASH ⚡ (Punk acidulé – Paris)

Wash Wash mélange énergie brute et bonne humeur contagieuse. Le groupe joue un punk garage direct et vivant, porté par des refrains collectifs qu’on hurle ensemble. Entre français et anglais, ils construisent un univers spontané et lumineux, un projet pensé pour être vécu autant que chanté.

Côté food, notre cuisine de comptoir et assiettes à partager seront là pour te régaler de 18h30 à 22h.

Et pour te désaltérer entre deux pogos, tu retrouveras bien sûr nos bières crafts branchées aux becs.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

⏲️ DÉBUT DES CONCERTS DÈS 18 H

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force, houblon & décibels ! CheerZ !

FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 20 juin

De 16h à 00h – Concerts dès 18h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

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Brasserie d’Orville 29 rue de Paris 95380 Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France 0185521111 https://brasseriedorville.com/ https://www.facebook.com/BrasserieOrville;https://www.instagram.com/brasserie_d_orville/ [{« link »: « https://fb.me/e/aWMyTQSbC »}] Ferme-brasserie, nous brassons avec l’orge de l’exploitation des bières aux multiples styles, entre démesure et équilibre, en gardant toujours une bonne dose de fun. Nous avons plus de 10 bières à notre gamme, avec de nombreuses nouveautés au fil de l’année. Les bouteilles sont en vente sur place.

Nous avons ouvert notre bar-restaurant, accolé à la brasserie. On y boit les bières brassées sur place dans un cadre authentique, en intérieur ou extérieur avec vue sur les cuves ! La cuisine élabore une cuisine locale, maison et de saison, tout au long de la semaine, avec des formules entrée/plat/dessert le midi, et des tapas et burgers, le soir. Chaque samedi, des événements viennent rythmer la vie de la brasserie. Autant d’occasions de profiter d’un lieu convivial accompagné d’une bonne pinte de bière artisanale ! Entrée gratuite pour tou·te·s

La Fête de la Musique fait trembler la taproom ! Viens célébrer avec trois concerts live de folie, de la bonne bière artisanale fraîchement tirée et une ambiance 100% rock et punk. Prêt·e à t’ambia…