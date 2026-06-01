Brécy-Brières

Fête de la musique

Brécy-Brières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le village de Brécy-Brières vous donne rendez-vous pour une journée complètement folle et festive Dès 16h et jusqu’à 2h, place à la musique, au partage, à la convivialité… et à une ambiance de feu De 16h à 18h temps fort spécial enfantsAprès-midi mousseDJ fête des enfantsJeux, rires et bonne humeur au programme !Puis place à la soirée festive pour tous avec musique, animations et ambiance conviviale jusqu’au bout de la nuit ! Puis des concerts – 18h30 Chorale Cécilia- 20h BATTEFLY- 21h30 SWING SHADY- 22h30 La MATRICE- 00h-2h DJ DISCO POWER+ une exposition géante en tricot.Buvette et restauration sur place Événement GRATUIT et ouvert à tous Un espace festif, familial et chaleureux pour petits et grands en partenariat avec @FJEPCS LA PASSERELLE et Co-organisée par la Jeunesse de Brécy-Brières

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Brécy-Brières 08400 Ardennes Grand Est +33 6 11 71 11 96 jeunesse.brecybrieres@gmail.com

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English :

The village of Brécy-Brieres invites you to a day of wild, festive fun%A0%A0 From 4 p.m. until 2 a.m., it’s all about music, togetherness, and a lively atmosphere! From 4 PM to 6 PM: special kids’ event Foam party Kids’ party DJ Games, laughter, and good cheer on the agenda!Then it’s time for a festive evening for everyone with music, entertainment, and a friendly atmosphere until the wee hours! Then concerts:- 6:30 PM: Cécilia Choir 8:00 PM: BATTEFLY 9:30 PM: SWING SHADY 10:30 PM: La MATRICE 12:00 AM–2:00 AM: DJ DISCO POWER + a giant knitted exhibition.Refreshments and food available on site FREE event open to all A festive, family-friendly, and welcoming space for all ages, in partnership with @FJEPCS LA PASSERELLE and co-organizedby the Youth of Brécy-Brières

L’événement Fête de la musique Brécy-Brières a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme