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Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo Plouégat-Moysan

Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo Plouégat-Moysan mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Salle ti ploegadis

Ville : 29650 Plouégat-Moysan

Département : Finistère

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Plouégat-Moysan

Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo

Salle ti ploegadis Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:00:00

Date(s) :
2026-06-17

La maison d’assistantes maternelles de Plouégat Moysan organise une fête de la musique spécial petite enfance à la salle des fêtes de la commune.   .

Salle ti ploegadis Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 6 88 71 32 90 

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English : Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo

L’événement Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX

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