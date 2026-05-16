Plouégat-Moysan

Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo

Salle ti ploegadis Plouégat-Moysan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:30:00

fin : 2026-06-17 11:00:00

Date(s) :

2026-06-17

La maison d’assistantes maternelles de Plouégat Moysan organise une fête de la musique spécial petite enfance à la salle des fêtes de la commune. .

Salle ti ploegadis Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 6 88 71 32 90

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English : Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo

L’événement Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX