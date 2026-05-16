Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo Plouégat-Moysan
Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo Plouégat-Moysan mercredi 17 juin 2026.
Plouégat-Moysan
Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo
Salle ti ploegadis Plouégat-Moysan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17 11:00:00
Date(s) :
2026-06-17
La maison d’assistantes maternelles de Plouégat Moysan organise une fête de la musique spécial petite enfance à la salle des fêtes de la commune. .
Salle ti ploegadis Plouégat-Moysan 29650 Finistère Bretagne +33 6 88 71 32 90
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English : Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo
L’événement Fête de la musique bulle Emoi avec Mr Léo Plouégat-Moysan a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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