Fête de la musique Garden Tennis Cabourg
Fête de la musique Garden Tennis Cabourg dimanche 21 juin 2026.
Cabourg
Fête de la musique
Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Le 21 juin, Cabourg célèbre l’arrivée de l’été en musique ! Les rues s’animent, les terrasses résonnent, et les artistes locaux ou de passage font danser petits et grands dans une ambiance chaleureuse et festive.
Le 21 juin, Cabourg célèbre l’arrivée de l’été en musique ! Les rues s’animent, les terrasses résonnent, et les artistes locaux ou de passage font danser petits et grands dans une ambiance chaleureuse et festive.
Concerts en plein air, découvertes musicales, et bonne humeur au rendez-vous une belle occasion de (re)découvrir Cabourg autrement, au fil des mélodies.
Programme détaillé à venir. .
Garden Tennis 1 Avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Fête de la musique
On June 21, Cabourg celebrates the arrival of summer with music! The streets come alive, the terraces echo, and local and visiting artists get everyone dancing in a warm, festive atmosphere.
L’événement Fête de la musique Cabourg a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Normandie Pays d’Auge
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