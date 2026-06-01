Fête de la musique Café de La Chapelle Café de la Chapelle La Chapelle-Montligeon

La Chapelle-Montligeon

Fête de la musique Café de La Chapelle

Café de la Chapelle 11, rue Principale La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la Musique organisée par le café de La Chapelle.

Venez célébrer l’été autour d’une Jam session. .

Café de la Chapelle 11, rue Principale La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 99 72

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English : Fête de la musique Café de La Chapelle

L’événement Fête de la musique Café de La Chapelle La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE