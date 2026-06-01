Fête de la musique Café de La Chapelle Café de la Chapelle La Chapelle-Montligeon
Fête de la musique Café de La Chapelle Café de la Chapelle La Chapelle-Montligeon dimanche 21 juin 2026.
La Chapelle-Montligeon
Fête de la musique Café de La Chapelle
Café de la Chapelle 11, rue Principale La Chapelle-Montligeon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique organisée par le café de La Chapelle.
Venez célébrer l’été autour d’une Jam session. .
Café de la Chapelle 11, rue Principale La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 99 72
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English : Fête de la musique Café de La Chapelle
L’événement Fête de la musique Café de La Chapelle La Chapelle-Montligeon a été mis à jour le 2026-05-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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