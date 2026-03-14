FÊTE DE LA MUSIQUE Capestang
FÊTE DE LA MUSIQUE Capestang dimanche 21 juin 2026.
FÊTE DE LA MUSIQUE
Capestang Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique à Capestang, place Jean Jaurès
Buvette et restauration sur place
organisé par Capestacles
Fête de la musique à Capestang
Buvette et restauration sur place .
Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 03 56 79 42
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English :
Fête de la musique à Capestang, place Jean Jaurès
Refreshments and catering on site
organized by Capestacles
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Capestang a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN