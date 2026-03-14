FÊTE DE LA MUSIQUE

Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à Capestang, place Jean Jaurès

Buvette et restauration sur place

organisé par Capestacles

Fête de la musique à Capestang

Buvette et restauration sur place .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 03 56 79 42

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English :

Fête de la musique à Capestang, place Jean Jaurès

Refreshments and catering on site

organized by Capestacles

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Capestang a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN