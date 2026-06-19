Capestang

STAGE DE QI GONG

1 Rue Georges Brassens Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Atelier de qi gong organisé par l’association Cap instant zenitude.

Atelier de qi gong organisé par l’association Cap instant zenitude.

Qi gong signifie travail de l’énergie, c’est un art interne chinois taoïste. Une pratique ancestrale qui allie mouvements, respiration, postures, marches, méditations et concentration. Ces techniques favorisent la souplesse, l’équilibre, et une meilleure gestion du stress, et des émotions. Il est un art de vivre, source de mieux être, et de prévention à la portée de chacun.

Animé par Corinne Montina Formatrice, praticienne depuis 20 ans en Qi-gong, diplômée en Dayan Qi gong par la fédération FAEMC (Fédération Arts énergétiques et martiaux chinois), praticienne en Massages bien être et hypnose ericksionnienne.

Ouvert a tous pour adultes aussi débutants. .

1 Rue Georges Brassens Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 24 97 40 62

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English :

Qi Gong workshop organized by the Cap Instant Zenitude association.

L’événement STAGE DE QI GONG Capestang a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN