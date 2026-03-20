LES PASSEURS DE CONTE SPECTACLE

Rue Emile Zola Capestang Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Olivier Mas (blues)

Olivier Mas (blues)

Dans un cadre intimiste, une soirée conviviale ! .

Rue Emile Zola Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 6 59 59 63 71 laurence_benard@yahoo.com

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English : LES PASSEURS DE CONTE SPECTACLE

Olivier Mas (blues)

L’événement LES PASSEURS DE CONTE SPECTACLE Capestang a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN