FÊTE DE LA MUSIQUE Cessenon-sur-Orb
FÊTE DE LA MUSIQUE Cessenon-sur-Orb dimanche 21 juin 2026.
Cessenon-sur-Orb
FÊTE DE LA MUSIQUE
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
A partir de 11h15 apéritif musical
17h Concert de guitare classique par Richard
Concerts sur scène et place publique
organisée par Association Notes à D’Oc
Fête de la musique
A partir de 11h15 apéritif musical
17h Concert de guitare classique par Richard
Concerts sur scène et place publique
organisée par Association Notes à D’Oc .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21
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English :
Music Festival
Starting at 11:15 a.m.: Musical aperitif
5:00 p.m.: Classical guitar concert by Richard
Concerts on stage and in the town square
Organized by the Association Notes d’Oc
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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