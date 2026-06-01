Cessenon-sur-Orb

FÊTE DE LA MUSIQUE

Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

A partir de 11h15 apéritif musical

17h Concert de guitare classique par Richard

Concerts sur scène et place publique

organisée par Association Notes à D’Oc

Fête de la musique

A partir de 11h15 apéritif musical

17h Concert de guitare classique par Richard

Concerts sur scène et place publique

organisée par Association Notes à D’Oc .

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 65 21

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English :

Music Festival

Starting at 11:15 a.m.: Musical aperitif

5:00 p.m.: Classical guitar concert by Richard

Concerts on stage and in the town square

Organized by the Association Notes d’Oc

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN