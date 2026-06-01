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SOIRÉE BRASUCADE Cessenon-sur-Orb

SOIRÉE BRASUCADE Cessenon-sur-Orb vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Rue des Fleurs

Ville : 34460 Cessenon-sur-Orb

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif : 10 10

Cessenon-sur-Orb

SOIRÉE BRASUCADE

Rue des Fleurs Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Soirée Brasucade moules frites et DJ au camping la Plage de l’Orb à Cessenon !
Soirée Brasucade moules frites et DJ au camping la Plage de l’Orb à Cessenon !   .

Rue des Fleurs Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 53 29 

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English :

Brasucade Night: Mussels and Fries with a DJ at La Plage de l’Orb Campground in Cessenon!

L’événement SOIRÉE BRASUCADE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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