Cessenon-sur-Orb

SOIRÉE BRASUCADE

Rue des Fleurs Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Soirée Brasucade moules frites et DJ au camping la Plage de l’Orb à Cessenon !

Soirée Brasucade moules frites et DJ au camping la Plage de l’Orb à Cessenon ! .

Rue des Fleurs Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 89 53 29

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English :

Brasucade Night: Mussels and Fries with a DJ at La Plage de l’Orb Campground in Cessenon!

L’événement SOIRÉE BRASUCADE Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN