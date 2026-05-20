Fête de la Musique Chabris
Fête de la Musique Chabris vendredi 19 juin 2026.
Chabris
Fête de la Musique
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la Musique
Fête de la musique organisée par l’ACE de Chabris .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32
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English :
Music Festival
L’événement Fête de la Musique Chabris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chabris Pays de Bazelle
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