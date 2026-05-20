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Fête de la Musique Chabris

Fête de la Musique Chabris

Fête de la Musique Chabris vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place Albert Boivin

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Chabris

Fête de la Musique

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fête de la Musique
Fête de la musique organisée par l’ACE de Chabris   .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32 

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English :

Music Festival

L’événement Fête de la Musique Chabris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chabris Pays de Bazelle

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