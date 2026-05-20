Chabris

Fête de la Musique

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Musique

Fête de la musique organisée par l’ACE de Chabris .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32

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English :

Music Festival

L’événement Fête de la Musique Chabris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chabris Pays de Bazelle