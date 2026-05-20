Chabris

Brocante/Vide Grenier

Place du Champ de Foire Chabris Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Brocante/Vide grenier

Brocante/Vide grenier au Champ de foire et rues avoisinantes de 7h à 18h. Buvette et restauration sur place. Sans réservation, placement dans l’ordre d’arrivée. Accueil des exposants dès 6h. .

Place du Champ de Foire Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32

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English :

Brocante/Vide grenier

L’événement Brocante/Vide Grenier Chabris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chabris Pays de Bazelle