Brocante/Vide Grenier Chabris
Brocante/Vide Grenier Chabris dimanche 14 juin 2026.
Chabris
Brocante/Vide Grenier
Place du Champ de Foire Chabris Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Brocante/Vide grenier
Brocante/Vide grenier au Champ de foire et rues avoisinantes de 7h à 18h. Buvette et restauration sur place. Sans réservation, placement dans l’ordre d’arrivée. Accueil des exposants dès 6h. .
Place du Champ de Foire Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32
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English :
Brocante/Vide grenier
L’événement Brocante/Vide Grenier Chabris a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Chabris Pays de Bazelle
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