Chabris

Fête du Vélo

Rue de la République Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fête du Vélo à Chabris !Familles

Dans le cadre de la fête à vélo l’association Chabris Cyclotourisme organise une balade de 3h allure douce sur les routes et chemin de la commune. Encadrée par les cyclos chabriots, visit-es commentées des lieux traversés. Départ à 14h parking de la salle des fêtes. Port du casque conseillé, obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Un verre de l’amitié est prévu à la fin au Parc Plage. .

Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 01 63

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English :

Fête du Vélo in Chabris!

L’événement Fête du Vélo Chabris a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Chabris Pays de Bazelle