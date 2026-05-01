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Fête du Vélo Chabris

Fête du Vélo Chabris

Fête du Vélo Chabris samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue de la République

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Chabris

Fête du Vélo

Rue de la République Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Fête du Vélo à Chabris !Familles
Dans le cadre de la fête à vélo l’association Chabris Cyclotourisme organise une balade de 3h allure douce sur les routes et chemin de la commune. Encadrée par les cyclos chabriots, visit-es commentées des lieux traversés. Départ à 14h parking de la salle des fêtes. Port du casque conseillé, obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Un verre de l’amitié est prévu à la fin au Parc Plage.   .

Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 01 63 

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English :

Fête du Vélo in Chabris!

L’événement Fête du Vélo Chabris a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Chabris Pays de Bazelle

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