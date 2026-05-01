Chabris

Exposition George Sand une Berrichonne engagée

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-27

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-05-27

Plongez dans l’univers intime et littéraire de George Sand à travers une exposition exceptionnelle à la médiathèque de Chabris. Découvrez les facettes méconnues de cette femme de lettres, pionnière et libre, dont l’œuvre et la vie continuent d’inspirer.

A l’occasion du bicentenaire de sa mort la Médiathèque de Chabris se met à l’heure sandienne.

A travers plusieurs panneaux venez découvrir qui était la Bonne Dame de Nohant et quels furent ses combats. Droits du peuple, des femmes, écologie, elle fut précurseuse dans bien des domaines. Attachée à ses origines elle œuvrera aussi pour faire connaître le Berry.

Exposition gratuite en collaboration avec la Bibliothèque Départementale de l’Indre. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 mediatheque@chabris.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the intimate, literary world of George Sand through an exceptional exhibition at the Chabris media library. Discover the little-known facets of this pioneering, free-spirited woman of letters, whose work and life continue to inspire.

L’événement Exposition George Sand une Berrichonne engagée Chabris a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Chabris Pays de Bazelle