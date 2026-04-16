Cycle Dys-Actif INSTANT PARENTAL Chabris
Cycle Dys-Actif INSTANT PARENTAL Chabris samedi 6 juin 2026.
Chabris
Cycle Dys-Actif INSTANT PARENTAL
Rue de la Garenne Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Cycle Dys-Actif
Cycle Dys-Actif-Instant parental à la salle de la garenne de 9h30 à 16H. Atelier de partage avec un posturologue et un psychomotricien. Atelier de partage pour aider votre enfant dans son quotidien face à des troubles dys. Sur inscription au 02 54 40 39 29. Atelier gratuit .
Rue de la Garenne Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29
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English :
Cycle Dys-Actif
L’événement Cycle Dys-Actif INSTANT PARENTAL Chabris a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chabris Pays de Bazelle
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