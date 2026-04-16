Chabris

Cycle Dys-Actif INSTANT PARENTAL

Rue de la Garenne Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Cycle Dys-Actif

Cycle Dys-Actif-Instant parental à la salle de la garenne de 9h30 à 16H. Atelier de partage avec un posturologue et un psychomotricien. Atelier de partage pour aider votre enfant dans son quotidien face à des troubles dys. Sur inscription au 02 54 40 39 29. Atelier gratuit .

Rue de la Garenne Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

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English :

Cycle Dys-Actif

L’événement Cycle Dys-Actif INSTANT PARENTAL Chabris a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chabris Pays de Bazelle