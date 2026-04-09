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La rencontre du modélisme Chabris

La rencontre du modélisme Chabris

La rencontre du modélisme Chabris jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Rue de la République

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : Gratuit

Chabris

La rencontre du modélisme

Rue de la République Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-14
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-14

Rencontre Modélisme
Modélisme. Camions et engins TP. Rencontre organisée par les Minis modèles 36. Au gymnase de Chabris. Jeudi de 14h à 18h, vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 23h (nocturne). Entrée libre.   .

Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88 

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English :

Model Making Meeting

L’événement La rencontre du modélisme Chabris a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chabris Pays de Bazelle

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