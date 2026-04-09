La rencontre du modélisme Chabris
La rencontre du modélisme Chabris jeudi 14 mai 2026.
Chabris
La rencontre du modélisme
Rue de la République Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-14
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-14
Rencontre Modélisme
Modélisme. Camions et engins TP. Rencontre organisée par les Minis modèles 36. Au gymnase de Chabris. Jeudi de 14h à 18h, vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 23h (nocturne). Entrée libre. .
Rue de la République Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88
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English :
Model Making Meeting
L’événement La rencontre du modélisme Chabris a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chabris Pays de Bazelle
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