Journée Porte Ouverte Chabris

Chabris

Exposition et porte Ouverte

Rue du Pont 36210 CHABRIS Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-14

Journée Porte Ouverte

L’association Volumes et Couleurs organise une exposition à la Villa Stivalis ainsi qu’une Porte Ouverte le Jeudi 14 Mai au Moulin de Chabris, salle du 2ème étage, de 14h à 17h. Venez découvrir le travail de peinture, sculpture et mosaïque. Exposition visible du 9 au 16 Mai de de 14h à 18h à la Villa Stivalis. .

Rue du Pont 36210 CHABRIS Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open Day

L’événement Exposition et porte Ouverte Chabris a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chabris Pays de Bazelle