Journée Porte Ouverte Chabris
Journée Porte Ouverte Chabris jeudi 14 mai 2026.
Chabris
Exposition et porte Ouverte
Rue du Pont 36210 CHABRIS Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-14
Journée Porte Ouverte
L’association Volumes et Couleurs organise une exposition à la Villa Stivalis ainsi qu’une Porte Ouverte le Jeudi 14 Mai au Moulin de Chabris, salle du 2ème étage, de 14h à 17h. Venez découvrir le travail de peinture, sculpture et mosaïque. Exposition visible du 9 au 16 Mai de de 14h à 18h à la Villa Stivalis. .
Rue du Pont 36210 CHABRIS Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32
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English :
Open Day
L’événement Exposition et porte Ouverte Chabris a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chabris Pays de Bazelle
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