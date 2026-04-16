Chabris

Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin

Impasse du Moulin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin

Portes Ouvertes aux Ateliers du Moulin à Chabris de 14h à 17h30. Les artistes vous accueilleront et feront des démonstrations de leur art. Au Moulin de Chabris, impasse du Moulin. .

Impasse du Moulin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88

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English :

Ateliers du Moulin Open House

L’événement Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chabris Pays de Bazelle