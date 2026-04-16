Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris
Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris jeudi 14 mai 2026.
Chabris
Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin
Impasse du Moulin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin
Portes Ouvertes aux Ateliers du Moulin à Chabris de 14h à 17h30. Les artistes vous accueilleront et feront des démonstrations de leur art. Au Moulin de Chabris, impasse du Moulin. .
Impasse du Moulin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88
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English :
Ateliers du Moulin Open House
L’événement Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chabris Pays de Bazelle
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