Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris

Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris

Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris jeudi 14 mai 2026.

Adresse : Impasse du Moulin

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Chabris

Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin

Impasse du Moulin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :
2026-05-14

Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin
Portes Ouvertes aux Ateliers du Moulin à Chabris de 14h à 17h30. Les artistes vous accueilleront et feront des démonstrations de leur art. Au Moulin de Chabris, impasse du Moulin.   .

Impasse du Moulin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 15 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ateliers du Moulin Open House

L’événement Portes Ouvertes des Ateliers du Moulin Chabris a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Chabris Pays de Bazelle

À voir aussi à Chabris (Indre)