Rencontre littéraire Chabris
Rencontre littéraire Chabris samedi 30 mai 2026.
Chabris
Rencontre littéraire
Impasse du Moulin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Rencontre littéraire au Moulin de Chabris venez découvrir les auteurs et autrices du territoire et aux alentours !
L’association Les Jardins du Moulin organise une rencontre littéraire au Moulin de Chabris ou à la salle de la Garenne en cas de pluie. De nombreux auteurs seront présents avec dédicace de livres. .
Impasse du Moulin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com
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English :
Literary event at the Moulin de Chabris Come and discover local authors!
L’événement Rencontre littéraire Chabris a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chabris Pays de Bazelle
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