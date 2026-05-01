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Rencontre littéraire Chabris

Rencontre littéraire Chabris

Rencontre littéraire Chabris samedi 30 mai 2026.

Adresse : Impasse du Moulin

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Chabris

Rencontre littéraire

Impasse du Moulin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Rencontre littéraire au Moulin de Chabris venez découvrir les auteurs et autrices du territoire et aux alentours !
L’association Les Jardins du Moulin organise une rencontre littéraire au Moulin de Chabris ou à la salle de la Garenne en cas de pluie. De nombreux auteurs seront présents avec dédicace de livres.   .

Impasse du Moulin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire   lesjardinsdumoulin.chabris@gmail.com

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English :

Literary event at the Moulin de Chabris Come and discover local authors!

L’événement Rencontre littéraire Chabris a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Chabris Pays de Bazelle

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