Chabris

Animation Découverte Bien Etre

Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Animation Découverte Bien-Etre

Séance de découverte de relaxation Watsu qui allie mouvements doux dans l’eau mêlant bercements, massages, étirements musculaires et respiration consciente. .

Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01

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English :

Well-being Discovery Animation

L’événement Animation Découverte Bien Etre Chabris a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Chabris Pays de Bazelle