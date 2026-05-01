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Animation Découverte Bien Etre Chabris

Animation Découverte Bien Etre Chabris

Animation Découverte Bien Etre Chabris samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue Abel Bonnet

Ville : 36210 Chabris

Département : Indre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

Chabris

Animation Découverte Bien Etre

Rue Abel Bonnet Chabris Indre

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Animation Découverte Bien-Etre
Séance de découverte de relaxation Watsu qui allie mouvements doux dans l’eau mêlant bercements, massages, étirements musculaires et respiration consciente.   .

Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01 

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English :

Well-being Discovery Animation

L’événement Animation Découverte Bien Etre Chabris a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Chabris Pays de Bazelle

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