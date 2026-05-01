Animation Découverte Bien Etre Chabris
Animation Découverte Bien Etre Chabris samedi 30 mai 2026.
Chabris
Animation Découverte Bien Etre
Rue Abel Bonnet Chabris Indre
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Animation Découverte Bien-Etre
Séance de découverte de relaxation Watsu qui allie mouvements doux dans l’eau mêlant bercements, massages, étirements musculaires et respiration consciente. .
Rue Abel Bonnet Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 40 01
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English :
Well-being Discovery Animation
L’événement Animation Découverte Bien Etre Chabris a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Chabris Pays de Bazelle
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