Fête de la musique Chamaret
Fête de la musique Chamaret dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Place de la Libération Chamaret Drôme
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
2026-06-21
Des musicien·nes, amateurs ou professionnels, se relaient sur scène pour une superbe Fête de la Musique.
Place de la Libération Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 65 77 61 tourdechamaret@gmail.com
English:
Amateur and professional musicians take turns on stage for a superb Fête de la Musique.
