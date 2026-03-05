Fête de la Musique Chartrier-Ferrière
Fête de la Musique Chartrier-Ferrière dimanche 21 juin 2026.
Fête de la Musique
Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
2026-06-21
A partir de 16h00 sur la place du village !
3 groupes + scène ouverte.
Renseignements 06 32 22 22 50 06 80 98 69 63
Gratuit .
Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 22 50
English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Chartrier-Ferrière a été mis à jour le 2026-03-03 par Brive Tourisme