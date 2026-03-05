Fête de la Musique Chartrier-Ferrière

Fête de la Musique

A partir de 16h00 sur la place du village !

3 groupes + scène ouverte.

Renseignements 06 32 22 22 50 06 80 98 69 63

Gratuit .

Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 22 50

