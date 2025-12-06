Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël à Chartrier Ferrière Chartrier-Ferrière samedi 6 décembre 2025.

Le Bourg Chartrier-Ferrière Corrèze

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07

2025-12-06

Traditionnel marché de Noël à Chartrier Ferrière !

Samedi 6 Ambiance musicale, buvette, snack de 17h00 à 22h00
Dimanche 7 décembre Repas le midi (22 €)

Réservations pour le repas 07 68 82 97 06 06 86 43 00 44   .

Le Bourg Chartrier-Ferrière 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 82 97 06 

