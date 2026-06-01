Fête de la musique Châtelain Le Castelinois Châtelain vendredi 19 juin 2026.

Châtelain

Fête de la musique Châtelain

Le Castelinois 30 Rue Principale Châtelain Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez célébrez l’été en musique à Châtelain dans la bonne humeur et dans une ambiance conviviale ! Le Castelinois organise un concert en live du groupe Two on the Rope.

Snacking et boissons en vente sur place .

Le Castelinois 30 Rue Principale Châtelain 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 32 57

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English :

L’événement Fête de la musique Châtelain Châtelain a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE