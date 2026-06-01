Fête de la musique Châtelain Le Castelinois Châtelain
Fête de la musique Châtelain Le Castelinois Châtelain vendredi 19 juin 2026.
Châtelain
Fête de la musique Châtelain
Le Castelinois 30 Rue Principale Châtelain Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez célébrez l’été en musique à Châtelain dans la bonne humeur et dans une ambiance conviviale ! Le Castelinois organise un concert en live du groupe Two on the Rope.
Snacking et boissons en vente sur place .
Le Castelinois 30 Rue Principale Châtelain 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 07 32 57
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L’événement Fête de la musique Châtelain Châtelain a été mis à jour le 2026-06-09 par SUD MAYENNE