Fête de la Musique Châtillon en fêtes le long du canal nivernais Châtillon-en-Bazois

Châtillon-en-Bazois

Fête de la Musique Châtillon en fêtes

le long du canal nivernais Pord Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Châtillon en Fêtes organise le Fête de la Musique, Musiciens(nes), chanteurs(ses) qui souhaitez exprimer votre talent, inscrivez vous ! Buvette et Restauration sur place ! .

le long du canal nivernais Pord Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Chatillonenfetes@gmail.com

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English : Fête de la Musique Châtillon en fêtes

L’événement Fête de la Musique Châtillon en fêtes Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan