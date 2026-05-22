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Fête de la Musique Châtillon en fêtes le long du canal nivernais Châtillon-en-Bazois

Fête de la Musique Châtillon en fêtes le long du canal nivernais Châtillon-en-Bazois dimanche 21 juin 2026.

Lieu : le long du canal nivernais

Adresse : Pord

Ville : 58110 Châtillon-en-Bazois

Département : Nièvre

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Châtillon-en-Bazois

Fête de la Musique Châtillon en fêtes

le long du canal nivernais Pord Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Châtillon en Fêtes organise le Fête de la Musique, Musiciens(nes), chanteurs(ses) qui souhaitez exprimer votre talent, inscrivez vous ! Buvette et Restauration sur place !   .

le long du canal nivernais Pord Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   Chatillonenfetes@gmail.com

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English : Fête de la Musique Châtillon en fêtes

L’événement Fête de la Musique Châtillon en fêtes Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan

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