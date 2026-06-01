Fête de la Musique Châtillon-sur-Indre samedi 20 juin 2026.

Châtillon-sur-Indre

Fête de la Musique

Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Soirée DJ années 80 à 2000. Restauration et buvette sur place.

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Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 7 71 89 81 73

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English :

80s–2000s DJ Night. Food and drinks available on site.

L’événement Fête de la Musique Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Châtillonnais en Berry