Fête de la Musique Châtillon-sur-Indre
Fête de la Musique Châtillon-sur-Indre samedi 20 juin 2026.
Châtillon-sur-Indre
Fête de la Musique
Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Soirée DJ années 80 à 2000. Restauration et buvette sur place.
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Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 7 71 89 81 73
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English :
80s–2000s DJ Night. Food and drinks available on site.
L’événement Fête de la Musique Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Châtillonnais en Berry