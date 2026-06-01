Fête de la musique Salle des fêtes Châtin
Fête de la musique Salle des fêtes Châtin samedi 20 juin 2026.
Châtin
Fête de la musique
Salle des fêtes Le bourg Châtin Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Pour une fois qu’on sort, vient mettre le feu et fêter dignement la fin du printemps et la musique.
Au programme de la soirée
• Dès 18h00 Session Trad ouverte à tous. C’est le moment de prouver que vos cours de flûte à bec du collège ont enfin une utilité. Sortez les instruments, on veut que ça crache du son !
• À 21h00 Concert avec Les Traîne-Bûches OFFICIEL
• Et pour finir Une boum d’anthologie, à faire trembler le sol
Le tout accompagné d’une buvette de qualité et de Vincent Berlo pour la restauration.
pourunefoisquonsort.asso@gmail.com .
Salle des fêtes Le bourg Châtin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pourunefoisquonsort.asso@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Châtin a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs