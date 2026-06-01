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Fête de la musique Salle des fêtes Châtin

Fête de la musique Salle des fêtes Châtin

Fête de la musique Salle des fêtes Châtin samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 58120 Châtin

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Autres Tarifs

Châtin

Fête de la musique

Salle des fêtes Le bourg Châtin Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

​Pour une fois qu’on sort, vient mettre le feu et fêter dignement la fin du printemps et la musique.
​Au programme de la soirée
• ​ Dès 18h00 Session Trad ouverte à tous. C’est le moment de prouver que vos cours de flûte à bec du collège ont enfin une utilité. Sortez les instruments, on veut que ça crache du son !
• ​ À 21h00 Concert avec Les Traîne-Bûches OFFICIEL
• ​ Et pour finir Une boum d’anthologie, à faire trembler le sol
Le tout accompagné d’une buvette de qualité et de Vincent Berlo pour la restauration.
pourunefoisquonsort.asso@gmail.com   .

Salle des fêtes Le bourg Châtin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   pourunefoisquonsort.asso@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Châtin a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs