Fête de la musique Auberge de Chaumard Chaumard
Fête de la musique Auberge de Chaumard Chaumard samedi 20 juin 2026.
Chaumard
Fête de la musique
Auberge de Chaumard 4 route des îles Chaumard Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à l’auberge de Chaumard. Repas possible sur place. Concert avec “Les Galvachers du Morvan”. .
Auberge de Chaumard 4 route des îles Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 75 99 25
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Chaumard a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs