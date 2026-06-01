Fête de la musique Auberge de Chaumard Chaumard samedi 20 juin 2026.

Chaumard

Fête de la musique

Auberge de Chaumard 4 route des îles Chaumard Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à l’auberge de Chaumard. Repas possible sur place. Concert avec “Les Galvachers du Morvan”. .

Auberge de Chaumard 4 route des îles Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 75 99 25

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chaumard a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs