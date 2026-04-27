Chaussin

Fête de la musique

A côté du gymnase (repli salle des fêtes, en cas de pluie) Chaussin Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Chaussin en rythme pour la Fête de la musique, Festi’Chauss fait vivre l’événement et vous plonge dans l’ambiance

DIRECTION

?? Le son, les lumières et l’énergie prennent le contrôle

?? Ici, pas besoin de chercher… tu entendras vibrer avant de le voir ??

3 groupes en live

Une seule règle profiter sans modération

Buvette & restauration sur place

SAMEDI 20 JUIN

À partir de 19h

À côté du gymnase (repli salle des fêtes en cas de pluie)

DESTINATION FINALE Là où le village devient fête

Si tu hésites encore… c’est que la musique n’a pas encore commencé chez toi .

A côté du gymnase (repli salle des fêtes, en cas de pluie) Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 35 09 17 festichauss.chaussin@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Chaussin a été mis à jour le 2026-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE