Marché de Chaussin Place de la Mairie Chaussin
Marché de Chaussin Place de la Mairie Chaussin samedi 9 mai 2026.
Chaussin
Marché de Chaussin
Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 08:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10
Produits locaux Artisanat local .
Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 80 12 mairie@chaussin39.fr
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English : Marché de Chaussin
L’événement Marché de Chaussin Chaussin a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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