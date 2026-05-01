Marché de Chaussin Place de la Mairie Chaussin

Chaussin

Marché de Chaussin

Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 08:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12 2026-10-10

Produits locaux Artisanat local .

Place de la Mairie Place de Mairie Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 80 12 mairie@chaussin39.fr

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English : Marché de Chaussin

L’événement Marché de Chaussin Chaussin a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE