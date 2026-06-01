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Fête de la musique Chazemais

Fête de la musique Chazemais samedi 20 juin 2026.

Adresse : Maison du Garde

Ville : 03370 Chazemais

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Chazemais

Fête de la musique

Maison du Garde Chazemais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez célébrer la fête de la musique avec le groupe Appaloosa à la Maison du Garde !
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Maison du Garde Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46  legrillon-chazemais@orange.fr

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English :

Come celebrate Music Day with the band Appaloosa at the Maison du Garde!

L’événement Fête de la musique Chazemais a été mis à jour le 2026-06-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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