Fête de la musique Chazemais
Fête de la musique Chazemais samedi 20 juin 2026.
Chazemais
Fête de la musique
Maison du Garde Chazemais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez célébrer la fête de la musique avec le groupe Appaloosa à la Maison du Garde !
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Maison du Garde Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46 legrillon-chazemais@orange.fr
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English :
Come celebrate Music Day with the band Appaloosa at the Maison du Garde!
L’événement Fête de la musique Chazemais a été mis à jour le 2026-06-15 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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