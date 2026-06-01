Chevières

Fête de la Musique

Place de l’église Chevières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La musique se fête, ensemble ! A 20h30, concert de Tequilasungroove Buvette et bar à pâtes (CB autorisée dès 15€) Entrée gratuite Org. par les Godats de Chevières

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Place de l’église Chevières 08250 Ardennes Grand Est +33 7 77 26 75 09

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English :

Let’s celebrate music together! At 8:30 p.m., concert by Tequilasungroove. Refreshment stand and bar (credit cards accepted starting at 15?). Free admission. Organized by the Godats of Chevières

L’événement Fête de la Musique Chevières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme