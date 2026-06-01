Fête de la Musique Chevières
Fête de la Musique Chevières samedi 20 juin 2026.
Chevières
Fête de la Musique
Place de l’église Chevières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La musique se fête, ensemble ! A 20h30, concert de Tequilasungroove Buvette et bar à pâtes (CB autorisée dès 15€) Entrée gratuite Org. par les Godats de Chevières
.
Place de l’église Chevières 08250 Ardennes Grand Est +33 7 77 26 75 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s celebrate music together! At 8:30 p.m., concert by Tequilasungroove. Refreshment stand and bar (credit cards accepted starting at 15?). Free admission. Organized by the Godats of Chevières
L’événement Fête de la Musique Chevières a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme