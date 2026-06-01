Fête de la musique Chez Fred à Chantrigné Bar-restaurant Chez Fred Chantrigné
Fête de la musique Chez Fred à Chantrigné Bar-restaurant Chez Fred Chantrigné samedi 20 juin 2026.
Chantrigné
Fête de la musique Chez Fred à Chantrigné
Bar-restaurant Chez Fred 119 rue des Vallées Chantrigné Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La fête de la musique s’invite à Chantrigné
Rendez-vous au bar-restaurant Chez Fred à partir de 18h pour célébrer la musique.
Ambiance années 80/90 pour un moment convivial.
Restauration sur place avec un barbecue saucisses sardines .
Bar-restaurant Chez Fred 119 rue des Vallées Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 20 66 06
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English :
Fête de la musique comes to Chantrigné
L’événement Fête de la musique Chez Fred à Chantrigné Chantrigné a été mis à jour le 2026-06-05 par Bocage Mayennais Tourisme