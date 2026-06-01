Fête de la musique Chez Fred à Chantrigné Bar-restaurant Chez Fred Chantrigné samedi 20 juin 2026.

Chantrigné

Fête de la musique Chez Fred à Chantrigné

Bar-restaurant Chez Fred 119 rue des Vallées Chantrigné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La fête de la musique s’invite à Chantrigné

Rendez-vous au bar-restaurant Chez Fred à partir de 18h pour célébrer la musique.

Ambiance années 80/90 pour un moment convivial.

Restauration sur place avec un barbecue saucisses sardines .

Bar-restaurant Chez Fred 119 rue des Vallées Chantrigné 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 20 66 06

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English :

Fête de la musique comes to Chantrigné

L’événement Fête de la musique Chez Fred à Chantrigné Chantrigné a été mis à jour le 2026-06-05 par Bocage Mayennais Tourisme