Fête de la musique chez Yauque YAUQUE Sault-lès-Rethel

Sault-lès-Rethel

Fête de la musique chez Yauque

YAUQUE 7 avenue de Bourgouin Sault-lès-Rethel Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Repas complet pommes de terre grenaille, émicé de poulet mariné et glace

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 de 11h à 20h école de musique BAM 12h et 20h repas à l’Intemporel de 20h à 22h profs de BAM de 22h à 23h Festi’Arts Dimanche 21 de 14h30 à 15h45 séance gratuite de yoga de 16h à 16h45 concert de 17h à 17h30 démonstration de danse orientale de 17h45 à 18h15 séance gratuite de yoga de 18h30 à 19h démonstration de danse orientale de 19h15 à 21h30 concert

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YAUQUE 7 avenue de Bourgouin Sault-lès-Rethel 08300 Ardennes Grand Est

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English :

Saturday, the 20th, from 11 a.m. to 8 p.m.: BAM Music School, 12:00 p.m. and 8:00 p.m.: dinner at L’Intemporel; 8:00 p.m. to 10:00 p.m.: BAM teachers; 10:00 p.m. to 11:00 p.m.: Festi’Arts Sunday, the 21st, from 2:30 p.m. to 3:45 p.m.: Free yoga session from 4:00 PM to 4:45 PM: concert from 5:00 PM to 5:30 PM: belly dance demonstration from 5:45 PM to 6:15 PM: Free yoga session from 6:30 p.m. to 7:00 p.m.: Belly dance demonstration from 7:15 p.m. to 9:30 p.m.: Concert

L’événement Fête de la musique chez Yauque Sault-lès-Rethel a été mis à jour le 2026-06-17 par Ardennes Tourisme