FÊTE DE LA MUSIQUE CLAPIERS Clapiers

Clapiers

FÊTE DE LA MUSIQUE CLAPIERS

Rue du Stade Clapiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la musique, la Commune a le plaisir d’accueillir Mango Mango pour un concert placé sous le signe du rythme et du partage. Véritable concentré d’énergie, le groupe propose un univers musical mêlant influences latines, groove et funk, pour une ambiance résolument festive.

À l’occasion de la Fête de la musique, la Commune a le plaisir d’accueillir Mango Mango pour un concert placé sous le signe du rythme et du partage. Véritable concentré d’énergie, le groupe propose un univers musical mêlant influences latines, groove et funk, pour une ambiance résolument festive.

Portée par une voix intense et expressive, soutenue par des percussions dynamiques et des cuivres éclatants, leur musique crée une atmosphère chaleureuse et entraînante. Mango Mango invite le public à un voyage musical hors des sentiers battus, aux couleurs du monde. À la croisée des univers de Deluxe et de La Delio Valdez, le groupe propose un répertoire actuel et accessible, mêlant sonorités picantes et plus suaves , relevées d’un funk acidulé. Une invitation au lâcher-prise, entre les reliefs des Andes et l’effervescence de New Orleans. Les textes, à la fois engagés et ancrés dans le quotidien, apportent une dimension sensible et universelle à leur musique.

Sur scène, l’énergie est palpable et la complicité entre les artistes garantit un show pétillant et mémorable.

Food trucks à partir de 19 h .

Rue du Stade Clapiers 34830 Hérault Occitanie

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English : FÊTE DE LA MUSIQUE CLAPIERS

To celebrate the Fête de la Musique, the Commune is delighted to welcome Mango Mango for a concert of rhythm and sharing. A veritable bundle of energy, the band’s musical universe blends Latin influences, groove and funk, creating a resolutely festive atmosphere.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE CLAPIERS Clapiers a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OT MONTPELLIER