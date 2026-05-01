Clapiers

VOYAGE BAROQUE POUR CLAVECIN

Clapiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-06-19

Le programme, intitulé Voyage baroque pour clavecin, inclut des œuvres de Bach, Rameau, Purcell, Scarlatti et d’autres compositeurs baroques, présentées et interprétées par Louis-Avit COLOMBIER, jeune claveciniste de talent

Le programme, intitulé Voyage baroque pour clavecin, inclut des œuvres de Bach, Rameau, Purcell, Scarlatti et d’autres compositeurs baroques, présentées et interprétées par Louis-Avit COLOMBIER, jeune claveciniste de talent

15 mai à l’église de Clapiers à 20h30

16 mai à l’église de Cournonterral à 20h30

17 mai à l’église Notre Dame-de-Grâce de Gignac à 20h30

19 juin à la salle Pétrarque de Montpellier à 19h

Participation libre .

Clapiers 34830 Hérault Occitanie resobaroques@gmail.com

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English :

The program, entitled Baroque Journey for Harpsichord, includes works by Bach, Rameau, Purcell, Scarlatti and other Baroque composers, presented and performed by Louis-Avit COLOMBIER, a talented young harpsichordist

L’événement VOYAGE BAROQUE POUR CLAVECIN Clapiers a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER