VOYAGE BAROQUE POUR CLAVECIN Clapiers
VOYAGE BAROQUE POUR CLAVECIN Clapiers vendredi 15 mai 2026.
Clapiers
VOYAGE BAROQUE POUR CLAVECIN
Clapiers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-18 2026-06-19
Le programme, intitulé Voyage baroque pour clavecin, inclut des œuvres de Bach, Rameau, Purcell, Scarlatti et d’autres compositeurs baroques, présentées et interprétées par Louis-Avit COLOMBIER, jeune claveciniste de talent
Le programme, intitulé Voyage baroque pour clavecin, inclut des œuvres de Bach, Rameau, Purcell, Scarlatti et d’autres compositeurs baroques, présentées et interprétées par Louis-Avit COLOMBIER, jeune claveciniste de talent
15 mai à l’église de Clapiers à 20h30
16 mai à l’église de Cournonterral à 20h30
17 mai à l’église Notre Dame-de-Grâce de Gignac à 20h30
19 juin à la salle Pétrarque de Montpellier à 19h
Participation libre .
Clapiers 34830 Hérault Occitanie resobaroques@gmail.com
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English :
The program, entitled Baroque Journey for Harpsichord, includes works by Bach, Rameau, Purcell, Scarlatti and other Baroque composers, presented and performed by Louis-Avit COLOMBIER, a talented young harpsichordist
L’événement VOYAGE BAROQUE POUR CLAVECIN Clapiers a été mis à jour le 2026-05-12 par 34 OT MONTPELLIER