Fête de la Musique Concarneau dimanche 21 juin 2026.

Concarneau

Fête de la Musique

Centre ville Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La Fête de la musique, évènement incontournable marquant le début de l’été, est de retour le dimanche 21 juin.

De nombreux concerts sont organisés par la Ville.

À partir de 16h au Centre ville et dans la Ville-Close

PLACE JEAN JAURÈS

Scène Studios 4 Ass.

16h Carlos Eston (rock latino)

17h Havres (chanson poétique)

18h15 Slivotisa (musique de l’Est)

20h30 Cancel (rock)

22h00 No retry (alternative metalcore)

PARVIS DES HALLES

19h30 Na Don ke (percussions + danse)

PETIT CHAMPS

16h Harpes et musique latino

17h Bjembefellas (percussions africaines)

18h30 Chorale Marsyas

19h30 Les Oiseaux de Passage

(chansons folk)

21h00 Trancylvania (melodic techno, melodic house, trance)

PLACE DU PUITS

17h Les Mercredi musicaux (variétés folk)

PLACE SAINT GUÉNOLÉ + PARVIS DES HALLES

19h Déambulation du Bagadig Bro Konk Kerne

PETIT CHÂTEAU EN VILLE-CLOSE

16h La Maraude Sonore (techno, house, électro)

CARRÉ DES LARRONS

17h30 Jy Danse (danse)

18h30 Tamm Kreizh (danse)

ÉGLISE SAINT GUÉNOLÉ + PARVIS DES HALLES

16h Musique dans les quartiers

(concert de l’école municipale de musique)

Concerts aussi dans les bars .

Centre ville Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Musique Concarneau a été mis à jour le 2026-06-05 par OTC CCA