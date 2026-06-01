Fête de la musique, concert du groupe Propaganda Liesville-sur-Douve samedi 20 juin 2026.

Liesville-sur-Douve

Fête de la musique, concert du groupe Propaganda

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Reggae, soirée barbecue. .

Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31

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English : Fête de la musique, concert du groupe Propaganda

L’événement Fête de la musique, concert du groupe Propaganda Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Baie du Cotentin