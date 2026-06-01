Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière Liesville-sur-Douve
Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière Liesville-sur-Douve jeudi 18 juin 2026.
Liesville-sur-Douve
Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière
14 Le pommier Liesville-sur-Douve Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 16:00:00
fin : 2026-06-18 19:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Accueil et visite libre de la chèvrerie.
Découverte des étapes de fabrication du fromage de chèvre à la ferme mais aussi de l’atelier apicole. .
14 Le pommier Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 6 01 34 30 55
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English : Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière
L’événement Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin