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Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière Liesville-sur-Douve

Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière Liesville-sur-Douve

Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière Liesville-sur-Douve jeudi 18 juin 2026.

Adresse : 14 Le pommier

Ville : 50480 Liesville-sur-Douve

Département : Manche

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Liesville-sur-Douve

Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière

14 Le pommier Liesville-sur-Douve Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 16:00:00
fin : 2026-06-18 19:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Accueil et visite libre de la chèvrerie.
Découverte des étapes de fabrication du fromage de chèvre à la ferme mais aussi de l’atelier apicole.   .

14 Le pommier Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 6 01 34 30 55 

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English : Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière

L’événement Les Visites du Jeudi Chèvrerie de la Huberdière Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Baie du Cotentin

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