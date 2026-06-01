FÊTE DE LA MUSIQUE SALLE DU CHÉRAN Congrier
FÊTE DE LA MUSIQUE SALLE DU CHÉRAN Congrier samedi 20 juin 2026.
Congrier
FÊTE DE LA MUSIQUE
SALLE DU CHÉRAN 12 Rue des Sports Congrier Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique à Congrier !
Venez vous laisser porter par la musique à Congrier le 20 juin !
Avec GANGSTAR Back to the Rock
Profitez du feu d’artifice (23h) au terrain de foot et laissez vous entraîner par DJ Night Fever jusqu’au bout de la nuit !
Repas à 20€ la part 10€ la demi part (Sauté de poulet en cari ou Massalé de porc Fromage Délice aux fruits)
Réservation avant du repas avant le 20 juin au 06 98 81 16 20 .
SALLE DU CHÉRAN 12 Rue des Sports Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 98 81 16 20
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English :
Fête de la musique à Congrier!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Congrier a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE