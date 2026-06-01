FÊTE DE LA MUSIQUE SALLE DU CHÉRAN Congrier

Congrier

FÊTE DE LA MUSIQUE

SALLE DU CHÉRAN 12 Rue des Sports Congrier Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique à Congrier !

Venez vous laisser porter par la musique à Congrier le 20 juin !

Avec GANGSTAR Back to the Rock

Profitez du feu d’artifice (23h) au terrain de foot et laissez vous entraîner par DJ Night Fever jusqu’au bout de la nuit !

Repas à 20€ la part 10€ la demi part (Sauté de poulet en cari ou Massalé de porc Fromage Délice aux fruits)

Réservation avant du repas avant le 20 juin au 06 98 81 16 20 .

SALLE DU CHÉRAN 12 Rue des Sports Congrier 53800 Mayenne Pays de la Loire +33 6 98 81 16 20

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English :

Fête de la musique à Congrier!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Congrier a été mis à jour le 2026-06-05 par SUD MAYENNE