Coteaux-du-Blanzacais

Fête de la Musique

Le Bourg Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

L’été arrive, et quoi de mieux pour le célébrer que de se retrouver autour de la musique, de la bonne humeur et des moments festifs à ne pas manquer ! Bar et restauration sur place, venez nombreux.

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Le Bourg Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la Musique

Summer is here, and what better way to celebrate than by getting together for music, good times, and festive moments you won’t want to miss! With a bar and food available on-site, we hope to see you there.

L’événement Fête de la Musique Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente