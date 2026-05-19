Fête de la Musique Coteaux-du-Blanzacais
Fête de la Musique Coteaux-du-Blanzacais vendredi 19 juin 2026.
Coteaux-du-Blanzacais
Fête de la Musique
Le Bourg Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
L’été arrive, et quoi de mieux pour le célébrer que de se retrouver autour de la musique, de la bonne humeur et des moments festifs à ne pas manquer ! Bar et restauration sur place, venez nombreux.
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Le Bourg Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la Musique
Summer is here, and what better way to celebrate than by getting together for music, good times, and festive moments you won’t want to miss! With a bar and food available on-site, we hope to see you there.
L’événement Fête de la Musique Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Sud Charente
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