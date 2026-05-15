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Fête de la musique Cry

Fête de la musique Cry samedi 20 juin 2026.

Adresse : Aux bords de l'Armançon

Ville : 89390 Cry

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Cry

Fête de la musique

Aux bords de l’Armançon Cry Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la musique aux bords de l’Armançon avec la participation des groupes Nosika et Rock on wood. Buvette et restauration sur place   .

Aux bords de l’Armançon Cry 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Cry a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois