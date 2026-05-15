Fête de la musique Cry
Fête de la musique Cry samedi 20 juin 2026.
Cry
Fête de la musique
Aux bords de l’Armançon Cry Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique aux bords de l’Armançon avec la participation des groupes Nosika et Rock on wood. Buvette et restauration sur place .
Aux bords de l’Armançon Cry 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 14 48
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Cry a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois