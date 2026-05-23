Fête de la musique danses bretonnes Square Rémi Colin Binic-Étables-sur-Mer
Fête de la musique danses bretonnes Square Rémi Colin Binic-Étables-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Fête de la musique danses bretonnes
Square Rémi Colin Place de la Liberté Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses bretonnes dans la cadre de la fête de la musique. Pour des initiés et des non-initiés. .
Square Rémi Colin Place de la Liberté Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 50 33 29
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L’événement Fête de la musique danses bretonnes Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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