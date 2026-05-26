Arrivée du Championnat de France de raid multi activités Plage de la Banche Binic-Étables-sur-Mer

Binic-Étables-sur-Mer

Arrivée du Championnat de France de raid multi activités

Plage de la Banche Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez assister à l’arrivée du Championnat de France de Raid Multi-Activités (64 équipes mixtes de 4 élèves)! .

Plage de la Banche Boulevard Clemenceau Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 28 60 68

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English :

L’événement Arrivée du Championnat de France de raid multi activités Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme