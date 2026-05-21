Dargnies

Fête de la musique

Dargnies Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Place Jean Moulin

En concert le groupe Just’in

Foodtruck Le Nomade sur Place

Place Jean Moulin

En concert le groupe Just’in

Foodtruck Le Nomade sur Place .

Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08 mairie@dargnies.fr

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English :

Place Jean Moulin

Concert by the band Just’in

Le Nomade foodtruck on the square

L’événement Fête de la musique Dargnies a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS