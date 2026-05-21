Fête de la musique Dargnies
Fête de la musique Dargnies vendredi 19 juin 2026.
Dargnies
Fête de la musique
Dargnies Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Place Jean Moulin
En concert le groupe Just’in
Foodtruck Le Nomade sur Place
Place Jean Moulin
En concert le groupe Just’in
Foodtruck Le Nomade sur Place .
Dargnies 80570 Somme Hauts-de-France +33 3 22 30 71 08 mairie@dargnies.fr
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English :
Place Jean Moulin
Concert by the band Just’in
Le Nomade foodtruck on the square
L’événement Fête de la musique Dargnies a été mis à jour le 2026-05-21 par DESTINATION LE TREPORT MERS