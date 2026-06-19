Brécy

Fête de la Musique de Brécy

Brécy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

La Fête de la Musique à Brécy un rendez-vous festif et convivial à ne pas manquer !

À l’occasion de la Fête de la Musique, la commune de Brécy vous invite à partager une soirée placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur.

Un DJ animera la soirée pour vous faire danser dans une ambiance festive. Tout au long de l’événement, des animations ludiques seront proposées blind test musical, mini-jeux et défis accessibles à tous, avec des cadeaux à la clé.

Pour agrémenter votre soirée, une buvette et un espace de restauration seront également disponibles sur place.

Que vous soyez amateur de musique, curieux ou en famille, venez profiter de ce moment de partage et de divertissement au cœur de Brécy. .

Brécy 18220 Cher Centre-Val de Loire

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English :

The Fête de la Musique in Brécy: a festive and friendly event you won’t want to miss!

L’événement Fête de la Musique de Brécy Brécy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT BOURGES