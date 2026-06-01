Fête de la musique de l’école de musique Les Ménétriers Ribeauvillé
Fête de la musique de l’école de musique Les Ménétriers Ribeauvillé samedi 27 juin 2026.
Ribeauvillé
Fête de la musique de l’école de musique Les Ménétriers
3 Place Berckheim Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez célébrer la Fête de la Musique avec l’École de Musique Les Ménetriers dans la cour de la Maison Jeanne d’Arc ! Ambiance conviviale, musique en live, buvette et restauration sur place. Un beau moment à partager en famille et entre amis !
L’École de Musique Les Ménetriers vous invite à son audition de fin d’année dans la cour de la Maison Jeanne d’Arc. Venez applaudir les élèves et partager un agréable moment musical. Buvette et restauration sur place. 0 .
3 Place Berckheim Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est
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English :
Come celebrate Music Day with the Les Ménetriers Music School in the courtyard of the Maison Jeanne d’Arc! A friendly atmosphere, live music, and refreshments and food available on site. A wonderful time to share with family and friends!
L’événement Fête de la musique de l’école de musique Les Ménétriers Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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