Fête de la musique de l’école de musique Les Ménétriers Ribeauvillé samedi 27 juin 2026.

Ribeauvillé

Fête de la musique de l’école de musique Les Ménétriers

3 Place Berckheim Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez célébrer la Fête de la Musique avec l’École de Musique Les Ménetriers dans la cour de la Maison Jeanne d’Arc ! Ambiance conviviale, musique en live, buvette et restauration sur place. Un beau moment à partager en famille et entre amis !

L’École de Musique Les Ménetriers vous invite à son audition de fin d’année dans la cour de la Maison Jeanne d’Arc. Venez applaudir les élèves et partager un agréable moment musical. Buvette et restauration sur place. 0 .

3 Place Berckheim Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Come celebrate Music Day with the Les Ménetriers Music School in the courtyard of the Maison Jeanne d’Arc! A friendly atmosphere, live music, and refreshments and food available on site. A wonderful time to share with family and friends!

L’événement Fête de la musique de l’école de musique Les Ménétriers Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr