Fête de la Musique de l’Indépendante Espace Culturel Fernand-Raynaud si mauvais temps Saint-Germain-des-Fossés

Saint-Germain-des-Fossés

Fête de la Musique de l’Indépendante

Espace Culturel Fernand-Raynaud si mauvais temps Cour intérieure du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique de l’Indépendante 1ère partie assurée par le conservatoire.

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Espace Culturel Fernand-Raynaud si mauvais temps Cour intérieure du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45

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English :

Fête de la Musique de l’Indépendante 1st part provided by the conservatory.

L’événement Fête de la Musique de l’Indépendante Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations