Fête de la Musique de l’Indépendante Espace Culturel Fernand-Raynaud si mauvais temps Saint-Germain-des-Fossés
Fête de la Musique de l’Indépendante Espace Culturel Fernand-Raynaud si mauvais temps Saint-Germain-des-Fossés samedi 20 juin 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
Fête de la Musique de l’Indépendante
Espace Culturel Fernand-Raynaud si mauvais temps Cour intérieure du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique de l’Indépendante 1ère partie assurée par le conservatoire.
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Espace Culturel Fernand-Raynaud si mauvais temps Cour intérieure du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 60 45
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English :
Fête de la Musique de l’Indépendante 1st part provided by the conservatory.
L’événement Fête de la Musique de l’Indépendante Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations
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