Saint-Germain-des-Fossés

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Yuiko Hasegawa

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Eglise du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com

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English :

Yuiko Hasegawa

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations