24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés
24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
24e Festival des Monts de la Madeleine
Eglise du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Yuiko Hasegawa
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Eglise du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68 pentatete@gmail.com
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English :
Yuiko Hasegawa
L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations