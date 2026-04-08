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24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés

24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : Eglise du Prieuré

Ville : 03260 Saint-Germain-des-Fossés

Département : Allier

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10

Saint-Germain-des-Fossés

24e Festival des Monts de la Madeleine

Eglise du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Yuiko Hasegawa
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Eglise du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 32 67 68  pentatete@gmail.com

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Yuiko Hasegawa

L’événement 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-04-08 par Vichy Destinations

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