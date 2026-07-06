AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés
Brocante Espace associatif Les Marronniers Saint-Germain-des-Fossés
samedi 22 août 2026 · Espace associatif Les Marronniers · Saint-Germain-des-Fossés
Informations pratiques
Saint-Germain-des-Fossés
Brocante
Espace associatif Les Marronniers Allée de Verdun Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Brocante organisée par bouquet de Cœur.
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Espace associatif Les Marronniers Allée de Verdun Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 90 20 94
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English :
Flea market organized by Bouquet de Cœur.
L’événement Brocante Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations
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