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AGENDA · Saint-Germain-des-Fossés

Brocante Espace associatif Les Marronniers Saint-Germain-des-Fossés

samedi 22 août 2026 · Espace associatif Les Marronniers · Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Espace associatif Les Marronniers
Adresse
Allée de Verdun
Ville
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Département
Allier
Tarif

Saint-Germain-des-Fossés

Brocante

Espace associatif Les Marronniers Allée de Verdun Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Brocante organisée par bouquet de Cœur.
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Espace associatif Les Marronniers Allée de Verdun Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 90 20 94 

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English :

Flea market organized by Bouquet de Cœur.

L’événement Brocante Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations

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