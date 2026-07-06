Brocante Espace associatif Les Marronniers Saint-Germain-des-Fossés

Informations pratiques

Saint-Germain-des-Fossés

Brocante

Espace associatif Les Marronniers Allée de Verdun Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Brocante organisée par bouquet de Cœur.

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Espace associatif Les Marronniers Allée de Verdun Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 90 20 94

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English :

Flea market organized by Bouquet de Cœur.

L’événement Brocante Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations